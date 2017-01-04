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﻿IQ博士第二彈出擊

2017-01-04 列印
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　　:CHOCOOLATE最近與Dr. Slump（IQ博士）推出第二彈，全新聯乘系列當然有小雲和小吉作為圖案主角，推出衞衣、針織上衣、外套和配飾等男女及童裝單品。另外，更有極受歡迎的角色「粉紅屎屎」及「宇宙大王」登場，以Full Print圖案針織上衣、橫須賀外套、繡章Cap帽、手挽袋和化妝鏡等單品與大家見面，而凡於專門店購買兩款或以上指定產品，即可獲贈限定版陶瓷茶壺，粉絲們加油吧！文：Travis

售價：$599（衛衣裙款）、$499（男裝）　查詢：2572 6687
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