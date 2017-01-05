﻿iMac加框變觸屏

一向是表現生活態度的iMac，用作處理相片、畫圖，甚至剪片都是首選。有時筆者朋友來家中作客，每次用iMac睇相，友人都很驚訝其超高清解像度，想伸手篤屏幕時，才驚覺這是一部電腦而非iPad。其實要將iMac加觸控功能並不難，新推出的Zorro Macsk II就利用紅外線觸摸屏技術，毋須安裝任何軟件，即時將iMac變身觸控式設計，好方便。



實試新品，一套到屏幕上再駁USB就玩得，觸控反應非常快，而且由於以紅外線感應觸屏位置，換言之用其他硬物篤芒都會有反應。另亦支援不少Apple手勢，例如兩隻手指下拉就可滑落，不過有部份操作就未如理想，如敲兩下開啟程式就經常感應不到，還有關閉視窗的小紅圈亦不易按中，精準度有待改善。整體而言，用作睇相、上網Shopping等簡單操作，Zorro Macsk II表現綽綽有餘，但若要認真執相，還是用Mouse加快捷鍵最方便。