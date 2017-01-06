﻿食住飄移 首間賽車Cafe

過往觀塘工廈都有開設過甩尾車賽道，不過地方比較細，未能令駕駛者完全感受速度及扔彎快感。是次新場佔地共萬三呎，以車胎砌成的賽道更經過精心設計，九曲十三彎考你技術之餘，更可讓你全速飄移，相當血脈沸騰！另外，賽道可容納多達十部車同時作賽，最啱相約好友一同落場比拼！



這裏的小型賽車以電力驅動，分為Crazy Cart XL、Lil Crazy和CC三款Size，前者給成人駕駛，後兩者則供初階及小朋友玩樂。別以為車仔細細就小兒科，當Crazy Cart XL全速前進最快可達27km，所以大家玩前要做足安全措施，帶頭盔穿護甲是指定動作。至於車身設有軚盤、油門及飄移桿，大家想玩甩尾其實好簡單，只需在車子入彎時輕輕拉起飄移桿，車尾轆就會自然升起，從而做出飄移效果，初玩的朋友可以從慢速開始練習。



美食包場派對



新場的另一賣點是在賽道旁設有Cafe，其裝潢與賽車主題一脈相承，而食物種類相當多元化，除有新鮮熱辣的炸物、沙律、三文治、意粉和All Day Breakfast外，亦有以賽車元素命名的甜食窩夫，以及用實驗室量杯盛載的特飲供應，而且歡迎包場，隨時開個「飄移美食派對」聯誼相聚！



Crazy Cart Cafe



地址：荔枝角長順街15號D2 Place 2樓205至211A,214舖



查詢：3428 5298



收費：



Lil Crazy和CC/$59/6分鐘



Crazy Cart XL/$69/6分鐘



派對包場：



星期一至四 $8,400/20人/兩小時



星期五、六、日及假期 $12,600/35人/兩小時



