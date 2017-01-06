﻿食住飄移 首間賽車Cafe

這裏的小型賽車以電力驅動，分為Crazy Cart XL、Lil Crazy和CC三款Size，前者給成人駕駛，後兩者則供初階及小朋友玩樂。別以為車仔細細就小兒科，當Crazy Cart XL全速前進最快可達27km，所以大家玩前要做足安全措施，帶頭盔穿護甲是指定動作。至於車身設有軚盤、油門及飄移桿，大家想玩甩尾其實好簡單，只需在車子入彎時輕輕拉起飄移桿，車尾轆就會自然升起，從而做出飄移效果，初玩的朋友可以從慢速開始練習。
美食包場派對
新場的另一賣點是在賽道旁設有Cafe，其裝潢與賽車主題一脈相承，而食物種類相當多元化，除有新鮮熱辣的炸物、沙律、三文治、意粉和All Day Breakfast外，亦有以賽車元素命名的甜食窩夫，以及用實驗室量杯盛載的特飲供應，而且歡迎包場，隨時開個「飄移美食派對」聯誼相聚！
Crazy Cart Cafe
地址：荔枝角長順街15號D2 Place 2樓205至211A,214舖
查詢：3428 5298
收費：
Lil Crazy和CC/$59/6分鐘
Crazy Cart XL/$69/6分鐘
派對包場：
星期一至四 $8,400/20人/兩小時
星期五、六、日及假期 $12,600/35人/兩小時