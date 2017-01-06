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﻿賀年原色丹寧

2017-01-06 列印
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丹寧品牌EVISU推出雞年別注新作，除採用原色丹寧布，褲身多處還有EVISU招牌的拿手刺繡，包括以金、黑線繡出的祥雲和年花，而年度生肖公雞更踏着旭日現身，充滿新年新氣象的意境。至於後袋位置分別繡上「鳥」（日文漢字：雞）及「エヴィス」字樣（日文：EVISU），將中日兩大元素融和。文：Travis

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