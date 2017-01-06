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﻿雞年別注波鞋

2017-01-06 列印
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　　adidas Originals將於本月24日（二）推出以Energy EQT為藍本的CNY別注限定作，鞋身以米白色為主調，除備有品牌Ultra Boost專利的能量回饋技術鞋墊，鞋頭位置也很有心思，配以仿雞毛物料，另鞋身亦特別加上麻雀掛飾，鞋跟位置則有公雞刺繡圖案。隨鞋還附送懷舊色彩絨面內裡木箱，別有一番中式味道。文：Travis

售價：EQT Support Ultra CNY $2,500　查詢：2504 2186
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