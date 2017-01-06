 Advertisement
  • 2017年1月6日 星期五
  • 20º
  • 88%
熱門： 西九鐵騎士飛竹腦炎維園年宵

日報新聞 > 副刊

﻿情人節傳心手鏈

2017-01-06 列印
Previous Next

深受女生歡迎的Pandora，為迎接下個月的情人節，特別推出了多款新作。如圖中的925銀款式，手鏈上的心形主題浮雕被兩枝愛之箭穿過，上面飾以古拉丁文短句「Amo te」，意即「我愛你」，並以透明櫻桃紅琺瑯潤飾，精緻非常。另外璀璨之心Moments手鏈亦備有多個特色夾扣，配以櫻桃紅愛的環抱串飾、愛陶醉串飾，以及Murano琉璃串飾，充滿浪漫情調。文：Travis

售價：$899起　查詢：2117 4650
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd