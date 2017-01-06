﻿韓國超人氣 夢幻士多啤梨杯

韓系甜品大多以精緻造型作招徠，像最近登港的韓國過江甜品店便備受女生追捧，全因其招牌士多啤梨沙冰杯不但份量十足，杯上的水果塔賣相亦甚誘人，現在不用遠赴當地，也可一嘗箇中甜蜜滋味！



文：Hiro 圖：何健勇



於2009年開設的Cafe de Paris Est. in Korea是韓國著名甜品店之一，據知創辦人曾到法國留學，並於當地的咖啡店打工，因此除店名外，店內的法國風插畫及巴黎鐵塔擺設亦滲透出點點歐洲風情。香港店一如韓國店，以藍白色作主調，佈置簡潔，並設有開放式廚房，可讓客人近距離觀賞製作沙冰杯的過程。



店內所有沙冰杯均以人手逐層製作，甚花時間和工夫，最受歡迎的是Strawberry Bon Bon，依照當地配方製作，選用了韓國「Maehyang」品牌的新鮮士多啤梨，香氣出眾，每粒色澤鮮紅飽滿，啖啖香甜多汁。杯內由士多啤梨沙冰、忌廉、果醬和果肉組成，面頭還以大量原粒士多啤梨砌成一個水果塔，粗略估計約有十多粒士多啤梨，視覺效果頗震撼，最後還灑上糖霜點綴，乍看猶如細雪，感覺夢幻。



其他熱賣沙冰杯還有芒果及青提口味，兩款水果雖然並非由韓國運來，但水準亦不俗。像Mango Bon Bon用的是菲律賓呂宋芒，甜度較高，入口盡是濃郁芒果香。每層同樣由沙冰、忌廉和果肉疊成，切成長方形的芒果肉極厚身，看上去份量十足，與幼滑的忌廉同吃，口感輕盈不覺甜膩。至於青提則選用美國貨，酸甜比例恰好，外皮微脆，咬落果汁豐盈。



沙冰以外，店子亦供應咖啡、茶類及慢磨果汁，「呃Like」首選是西柚汁，經慢磨方式處理，味道天然，重點是杯上放有半個西柚，店員更會貼心地把它切開一件件，吃起來十分方便呢！



Cafe de Paris Est. in Korea



地址：銅鑼灣登龍街18號V Point地下5號舖



查詢：6436 2181



