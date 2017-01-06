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﻿限量水晶下午茶

2017-01-06 列印
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　　近年Afternoon Tea愈出愈精緻，像香港康得思酒店Alibi—Wine Dine Be Social日前推出的「水晶之吻」主題下午茶，就以施華洛世奇水晶為靈感，共有一系列以水晶為題的鹹甜點，包括魚子醬蟹肉酥皮伴龍蝦清湯凍、海膽阿拉斯加蟹肉茶碗蒸及薰衣草巨峰提子果凍等，配搭施華洛世奇餐具，格調高雅。

下午茶由即日至3月31日推出，每天限量供應十份（每份$628，兩位用），另可選由Alibi調酒師設計的Roswarovski無酒精雞尾酒或Perrier-Jouёt香檳兩杯。文：Hiro

查詢：3552 3028
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