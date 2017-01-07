﻿直航關島 古村大探秘

位處西太平洋上的關島（Guam），雖已日趨現代化，可是當地人仍努力保存自家的查莫洛文化，其中以隱於Talofofo紅樹林的一帶最為原始，早前HK Express開通關島直航航線，正是見識這個古老航海民族精神的最佳機會。



訪紅樹林 看查莫洛族生活



關島是距離香港最近的美屬小島，也是港人鮮有可不用申領美國簽證便可入境美國的地方，當飛機飛至關島上空，透過機窗，美麗的珊瑚礁海岸已展現眼前，完美勾勒出這海島的輪廓，難怪不少人都被當地的碧海藍天吸引到來大玩各種水上活動。



然而當你深入關島，又會發現蘊藏另一股獨特風情，只見當地居民大都擁有古銅膚色、深邃輪廓，加上不論男女都愛紋身，原來他們正是關島「原住民」查莫洛（Chamorro）族人的後代，現時約佔關島人口四成。查莫洛人在關島生活已有數千年，據說其祖先來自台灣，但在東、西方多國入侵下，純種文化幾近消失殆盡，幸而部分傳統仍被保存下來，像小島西南部Talofofo河岸隱藏着的Mata村，便堪稱查莫洛人的生活博物館。



由於該村被紅樹林包圍，遊人要乘觀光船渡河來訪，在欣賞風景之際，查莫洛籍船員利用椰子葉編織各種玩具及飾物，又摘來香甜木瓜消暑，船隻在Mata村前停泊，村長Ron介紹傳統的高腳拉堤屋（Latte）及木船製作，原來查莫洛人向以捕魚維生，一艘堅固木船對他們最是重要。及後村民還示範鑽木取火的技藝呢。



現時造訪關島，選乘HK Express最新開辦的直航服務往返，早上登機，約五小時後便可直達關島，即使計上時差仍是下午四時多，在酒店安頓後再吃個晚餐及飯後逛街購物，輕鬆自如。為慶祝新線啟航，在1月15日前訂購機票，均可享$865起的單程優惠價，（已連相關稅項），適用旅遊日期至明年7月13日。



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