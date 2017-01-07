﻿傳統和風庭園 熱鬧年宵墟市

為了配合新年辦年貨的傳統，於1月13日至27日更會在場中加開年宵墟市，逾40檔攤位將會在場中擺賣，包括使用純正新西蘭麥盧卡蜂蜜釀造的手工啤酒、無添加糕點的大師姐賀年食品，以及MAY姐曲奇等均是陣容之列。於場內消費滿$2,888，更可換領賀年激安福袋一個，內附海皇牌雞絲翅湯、海皇牌清湯鮑魚及蓮香老餅家蘿蔔糕券等禮品。文：Travis
日期：1月13日起至2月12日
地點：元朗朗日路8號及元龍街9號YOHO MALL
查詢：2476 9920
熱愛足球的二十歲「大隻仔」池志燊，曾擔任香港青少年足球代表隊守門員，一心大專畢業後投考紀律部隊追尋理想，惜天意弄人，去年突然患上急性心肌炎，心臟功能嚴重受損，只餘常人的十分之一，須藉人工心臟協助治療，...
2017-01-07
廣東陸豐發生街頭槍擊事件，約三十名男子疑日前因債務糾紛在街頭混戰，期間現場傳出槍聲，警方接報到場，各人落荒而逃，警員發現六名傷者，各人送院治療後並無性命危險，警方已成立專案組調查案件，至今已拘捕七名涉...
2017-01-07
東京消防廳昨日在江東區有明舉行新年首次消防演習會，當局派大批消防員、消防車、直升機、消防輪作消防、救援訓練，吸引大批民眾到觀看。而活動焦點是「攀雲梯」，多名江戶消防紀念會成員，穿着江戶時代消防員服飾，攀上靠人力支撐的竹梯上，做出各種驚險動作，恍如雜技表演。據悉，該項表演由江戶時代一直延續至今，目的是提醒民眾注意防火。
2017-01-07
中國海外旗下的「港人港地」住宅啟德1號（II）日前正式開價，首批125個單位，折實平均呎價17,589元，發展商提供最多14.5%折扣，1房戶折實約642.4萬元入場，最快下周開售。 中國海外地產董事...
2017-01-07
離岸人民幣連升兩日後，亦回軟近1%。離岸價報6.8534，轉弱0.95%，每百港元兌人民幣周四跌破88元，跌至87.8，但昨日已回升，最新報88.37。在岸價（CNY）報6.89235，轉強兩日後回軟0.72%，仍高過離岸價。港股走勢受人幣帶動，昨日未見有方向，恒指收報22503點，漲46點或0.21%。 離岸人民幣隔夜拆息昨日由38厘急升至61.333厘，接近一年高位，重現去年1月12日中央教訓沽空炒家的經典一幕，聯同中資行將隔夜拆息推高至66.8厘歷史最高位，不過，及後拆息大幅回軟。財資公會網站顯示，由1周至1年長短息全面上升，1周拆息由17厘升至24.7厘，2...
2017-01-07
國際足協頒獎禮下周一舉行，世界足球先生大熱C朗拿度今晚西甲皇家馬德里主場對CF格蘭納達前，豪言延續過去聯賽十鬥該支魚腩入十球的勇態造勢。為公為私，C朗今仗勢領軍大勝，讓球主客和讓三球「主勝」去馬。（now632台今晚8:00直播） C朗去年帶領「銀河艦隊」摘下歐聯和世界冠軍球會盃，又替葡萄牙勇奪歐洲國家盃，獲捧為本年度世界足球先生頂頭大熱。這名三十一歲射手上場西班牙盃作東3:0大勝西維爾一戰休息，今仗復出將帶同上月奪取的金球獎獎座亮相，同時豪言要為國際足協頒獎禮造勢：「一六年是完美的一年，我希望在一七年保持這勢頭，贏盡所有錦標。」 逢頒獎禮前必拼 此子西甲近十次鬥格...
2017-01-07
位處西太平洋上的關島（Guam），雖已日趨現代化，可是當地人仍努力保存自家的查莫洛文化，其中以隱於Talofofo紅樹林的一帶最為原始，早前HK Express開通關島直航航線，正是見識這個古老航海民...
2017-01-07
2014年，47歲的江希文（Liz）與大她20年的資深大律師胡漢清分手時，曾為女兒胡永悅（Natalie）的撫養權及生活費對簿公堂，江希文更以自己冇經濟能力為由一直住在男方的沙宣道大宅，至去年10月才...
2017-01-07
投資市場往往出人意表。去年年頭人民幣匯價大插，到年尾，外資大行談人民幣走勢時，人人都估今年人民幣少則插5%，多則插7%。這種估中無獎的遊戲，結果一過年就走向反面。 今年開局，人民幣未有大插，到周三、周四大幅夾上，兩日升2.6%，破了兩日升幅紀錄。這次人民幣反彈，是阿爺有部署的夾倉行動。每年年初人民幣匯價之所以有大跌壓力，主要是國民每年有五萬美元的兌換外匯限額，當他們預期人民幣會下跌，由於怕遲些換匯會蝕底，自然不會等到年底才換，人人都搶在年初把人民幣換成外匯。 中國有近14億人口，即使小部份人這樣做，也隨時超過1億人。每人換5萬元便有5萬億美元的沽盤，即使再打個折扣，只有十分...
2017-01-07
第七場四班千四米，葉廄的「心慷慨」今季兩戰皆交出極強後勁，上仗直路上仍不規矩，修正後才僅僅追回一席殿軍。上周五此駒由潘頓主試一課泥地閘，該課刻意加戴頭眼罩，早段懶性已減，沿途貼欄走規改善。此駒有中上班馬腳法，且陣上加速力甚強，應非四班可留之馬，今仗有配備幫助值得看好。 第十場二班千六米，摩廄的「明月青天」名氣甚大，於澳洲由華禮納訓練，且為上年度昆士蘭打吡亞軍，而頭馬「鷹雄」早前已在港初出即勝。「明月青天」於十月初才作快工夫，十一月初由祈普敦試直路閘，早段起步不快，沿途居中檔，按韁走勢輕鬆步法均速，應是愈長愈好之馬。 上月中「明月青天」與明日同場的廄侶「美麗傳承」同試直路閘，...
2017-01-07