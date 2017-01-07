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﻿傳統和風庭園 熱鬧年宵墟市

2017-01-07 列印
「花園庭園」充滿傳統和風感覺，更可讓人祈福許願。
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　　農曆新春轉眼快到，今年元朗YOHO MALL就以傳統和風佈置的「花‧願庭園」作主題，令場內充滿節日氣氛。當中鳥居牌匾和逾5米高的桃花最為搶眼，另一邊廂更有許願樹讓遊人祈福，至於太鼓廟則可透過敲響鼓聲，傳遞祝福心意，同場更有風車陣和燈籠海大道，洋溢熱鬧感覺。

　　為了配合新年辦年貨的傳統，於1月13日至27日更會在場中加開年宵墟市，逾40檔攤位將會在場中擺賣，包括使用純正新西蘭麥盧卡蜂蜜釀造的手工啤酒、無添加糕點的大師姐賀年食品，以及MAY姐曲奇等均是陣容之列。於場內消費滿$2,888，更可換領賀年激安福袋一個，內附海皇牌雞絲翅湯、海皇牌清湯鮑魚及蓮香老餅家蘿蔔糕券等禮品。文：Travis

日期：1月13日起至2月12日

地點：元朗朗日路8號及元龍街9號YOHO MALL　

查詢：2476 9920
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