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﻿便攜離子補濕噴霧

2017-01-09 列印
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　　遇上肌膚乾燥，可嘗試在居室設置放濕器，增加空氣中的水份。但若公幹旅行，最佳方法當然是攜帶小型離子噴霧機傍身。好像此麥飯石離子噴霧機體積小巧，只有手掌般大小，可加入水溶性香薰或花水使用，非常方便。原來麥飯石（Maifan Stone）有釋放負離子作用，此機利用聲波霧化震頻技術，帶出負離子，增加室內濕度之餘，亦有助平衡肌膚酸鹼度，最讚是操控簡單，只要按一個掣式即可使用。文︰Angel

售價︰$238　查詢︰2525 9288
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