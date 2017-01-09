﻿米芝蓮加持 精美家常菜

予人感覺大份又油膩的美國菜，近日被新開的美式餐館BIZOU American Brasserie一改形象，由米芝蓮名廚Magnus Hansson擔任顧問總廚，將平凡的家常菜式變得精緻講究，叫人大感驚喜！



文：Anthony 圖：黃幹文



來自北歐的Magnus Hansson，是瑞典哥德堡首位獲米芝蓮星級榮譽的廚師，亦是紐約市ABC Kitchen的主腦人物，為當地「從農場直送餐桌」（Farm to Table）的先驅。他堅持以時令食材入饌，由麵包到醬汁皆是自家製作，極有心思。



其中經典美國菜漢堡包Aged Grass-fed Chargrilled Burger用料實在，以香軟的牛油麵包夾着牛味濃郁Juicy的自家製漢堡扒，加上牛油果、脆洋葱和蒜香蛋黃醬同吃，層次豐富。不過這次卻不見漢堡包「最佳拍檔」薯條的蹤影，皆因創意十足的Magnus用薯粒代替，以加入檸檬的鹽水浸約一日，炸後毋須調味即可品嚐，鹹香脆嫩。



美國菜當然少不了牛扒的份兒，Aged Grass-fed File選用澳洲塔斯曼尼亞的草飼牛扒，簡單用牛油和胡椒以高溫爐煎煮，以鎖住肉汁，配上自家製的赤味噌醬及杏脯果醬，前者微鹹，後者清甜，不但營造出多樣滋味，更可平衡牛扒的膩滯感。



至於Organic Crispy Flat Iron Chicken Breast同樣選料用心，特別用上美國Mary's Organic Farm的有機雞胸，以鐵鍋煎煮，再加上鐵板壓製焗煮，外皮香脆非常，中心滑溜可口，伴以芥蘭及原粒芥末籽焗製的薯蓉同吃，更覺惹味！



BIZOU American Brasserie



地址：金鐘金鐘道88號



太古廣場1樓132號舖



查詢：2871 0775