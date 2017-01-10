﻿味力無邊郵輪美食之旅

近年郵輪假期備受追捧，優點是不用拖着沉重行李已可縱橫各地，加上完善的遊樂設施及貼心服務，相當適合一家大細同行。像擁有瑰麗裝潢的大洋郵輪（Oceania Cruises）便以美饌大受好評，這趟登上旗下的遠洋號（Marina）郵輪暢遊西地中海，在船上可找到多間高質素餐廳，各具不同「味力」，教人從早到晚都能大飽口福！ 文、圖：韋利



鳴謝：Jetour、Oceania Cruises



佈置華麗 設施豐富



這趟乘坐的遠洋號，不但具備典雅氣氛，更有繽紛遊趣。這艘排水量六萬六千噸、載客一千二百五十人的豪華郵輪，十一層客用樓層中，滿佈華麗裝潢，不論是大堂那以Lalique閃亮水晶作裝飾的樓梯，或是選用著名設計家品的寬敞套房及特等艙房，均盡顯高貴格調。而論到船上消閒設施，同樣精采吸引，由大型戶外泳池及按摩池、頂層甲板的高球場，以至氣派瑰麗的圖書館，都為客人帶來閒逸氣氛，再加上劇院的表演及水療中心提供的按摩療程，便更教人全情投入度假心情。



特色餐廳 食力出眾



遠洋號設施雖然多，只是論到船上最誘人的地方，肯定是美食一環，事實上，就算把遠洋號稱為美饌之船，委實絕不為過。全因船上除備有The Grand Dining Room及Terrace Cafe等主要餐廳，更加入四家須預約的特色餐廳，當中包括以燒烤及扒類為主的Polo Grill、主打托斯卡納意大利菜的Toscana，加上亞洲風味掛帥的Red Ginger及按法國總統家廚Jacques Pepin命名的Fine Dining餐廳Jacques，賞味陣營相當龐大。



四家餐廳雖然風格各異，質素卻同樣出眾，我多日來輪流光顧各家餐廳，均被其滋味美饌深深打動，最深刻是用料絕不欺場，頂級牛扒、美味龍蝦、生蠔海鮮、法國蝸牛等每日均任意享用，當中更以Red Ginger及Jacques的菜式色香味全，最得我心。難得是各餐廳雖需求甚殷，船公司卻能絕對保證每位船客可在航程中能享用每家特色餐廳的免費餐膳至少一次，絕對能滿足饞嘴食客！



此外，船上每天還備妥高貴下午茶，又可為愛享受的客人安排Wine Pairing頂級餐膳，前者除以層架餐車奉上繽紛甜點，現場還伴以四重奏；後者則可在特備私人場地La Reserve餐廳與友儕一同品酒試菜，享受又高一籌！



烹飪教室 親身學藝







既是美饌之船，當然不限於優質餐廳那樣簡單，原來遠洋號還設有烹飪教室，以客人為對象開辦烹飪課，教授地道菜餚的烹調技巧。可別以為課堂僅屬噱頭，位於十二樓的教室，不論規模或課堂編排均極為認真，我們參加的是以慶祝Jacques Pepin八十大壽為主題的廚藝班，課堂中會教授Jacques六十年來多款首本名菜。由於廚房環境寬敞，加上設有電視現場直播，學員均能投入課堂，細心了解煮食步驟和要點，難怪由炮製佳餚到親身品嚐自家出品時，都能樂在其中！



值得一提是在部份航程停靠的航點，更會設有獨特的美食探索之旅，讓客人跟大廚到訪街市選購新鮮食材，再回船上廚房做菜，讓你能全面領略地道佳餚的精妙！



Oceania Cruises



查詢：oceaniacruises.com



旅遊備忘



2017年大洋郵輪歐遊套票眾多，如6月14日啟航的Riviera（海濱號）七晚航程，會暢遊意大利、摩納哥、法國及西班牙，包括漢莎航空來回機票、七晚海濱號住宿、餐膳及大部分船上娛樂設施，每位21,398港元起，（票價未包機場稅、港務費及港口稅等費用）。



查詢：3180 9966/www.jetour.com.hk