﻿驚艷烏克蘭料理

烏克蘭美女舉世知名，香港和內地更有不少人揚言要到當地娶妻，不過說到該國的文化或是飲食習慣，大家未必很了解。這次Fifi就到訪了由兩位當地美女在港開設的餐廳，品嚐地道美食，揭開烏克蘭菜的神秘面紗！



文：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com） 圖：黃頌偉



同是隨夫從家鄉烏克蘭來港的Oksana和Olena，之前經營網店售賣家鄉食材，至近月再開設主打老家烏克蘭菜式的地道小館。烏克蘭料理跟俄羅斯和波蘭菜式相近，鹹食由姊姊Oksana負責，甜點則由妹妹Olena操刀，全屬自家少量製作，將傳統平民家常菜做得精緻非常。如頭盤紅菜頭沙律用上Mimosa的層層疊做法，面層是蛋粒，接着為蛋黃醬、紅菜頭、鯡魚及紅蘿蔔隔層，烏克蘭版的自家製蛋黃醬較法國版濃滑，紅菜頭清甜而沒有絲毫醃漬的醋酸，整體奇妙地融為一體。至於頂層來自俄羅斯Kamchatka堪察加半島海域的野生鮭魚子，口味清新帶鹹香。



至於傳統俄羅斯班戟（Blini）配烏克蘭酸忌廉和紅魚子是Oksana的最愛，全因自家製俄羅斯班戟的微甜，融合Smetana（烏克蘭版酸忌廉）的微酸及Kamchatka野生鮭魚子的鹹香，集三重味道和香氣於一身，加上班戟和酸忌廉的質感綿滑豐盛，清新風味喚醒味蕾。而以烏克蘭首都基輔命名的經典名菜Chicken Kiev煎雞卷，以沾上蛋漿、麵粉和麵包糠的薄身雞肉配合蒔蘿牛油夾心，類似瑞士名菜Escalope Cordon Bleu，只是後者用上芝士火腿作夾心。



手工愛心甜點



最後一道甜品是妹妹Olena的心頭好拿破崙蛋糕Napoleon，烏克蘭或俄羅斯版本是用上十層蛋糕和糕餅忌廉層層相隔的Layered Cake，質感較濕潤順滑，和法國版那香酥餅片且層次分明的風味截然不同。



Dacha Restaurant and Bar



地址：中環荷李活道38至40號地舖



查詢：2420 3555