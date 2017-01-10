﻿搶購限量版樂高賀年雞

近日行經朗豪坊LEGO Certified Store，見到人頭湧湧，個個拿起手機拍拍拍，原來店內正舉辦「樂高街景系列」十周年展覽活動，一口氣展示十年來所推出的LEGO街景。談起這個街景系列產品，自2007年推出以來廣受積木迷歡迎，鍾晴身邊有朋友更專誠為這些LEGO建築物及小店加設不同顏色的小燈泡，聽講這類配件現時在油麻地「現時點」等售賣LEGO水貨的商場中熱賣。而為慶祝系列十周年推出的全新Assembly Square，亦將由即日（1月10日）起於LEGO Certified Store獨家發售，購買任何店內LEGO產品滿$2,800，更可獲贈Volkswagen Mini Beetle一盒。



別以為LEGO產品只有西方建築、街景等，其實它亦很注重中國市場，例如在兩年前推出的羊年及猴年限量LEGO就成為不少人的入手目標。來年是雞年，LEGO近日正式發表「新年限量版樂高賀年雞」產品，更特別為此製造了一頭高一米、會走動、會與人對話的巨型樂高賀年雞，於農曆新年前夕走遍港九新界與大眾拜早年。巨型樂高賀年雞明天（1月11日）會在旺角西洋菜南街或朗豪坊與雅蘭中心之間現身，記得留意！



查詢：旺角朗豪坊LEGO Certified Store 2613 2888