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﻿閃爆過年 迷你寶石手機

2017-01-11 列印
■先拍照後對焦的「自由對焦」功能，好玩又實用。
■F7 Mini的主鏡頭上，鑲嵌了二十顆SWAROVSKI人工寶石。
■前置鏡頭備有補光燈。
■於拍攝畫面向左拉即可選擇不同拍攝功能，方便單手操作。
■手機盒重新設計，跟機還附送特別版會員卡。
■打開手機盒，內附鏡子可當首飾盒用。
■備有金色及粉紅色機身的Sugar F7李治廷特別版。（售價：$2,688 查詢：2811 1333）
■支援雙Sim卡，亦可選擇插microSD增加儲存空間，跟機Sim卡針更以鐵塔造型來設計。
■F7及F7 Mini的Home掣都具指紋辨識功能，並支援多個輕觸式操作。
■機蓋可直接打開，更換Sim卡更方便。
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　　踏入2017年，新手機一部接一部上場。跟SWAROVSKI合作無間的法國品牌Sugar，就先拔頭籌推出F7 Mini及F7 Aarif Lee Limited Edition新機，其鏡頭被二十顆SWAROVSKI人工寶石團團包圍，搶眼度高！1月期間買機，品牌更會捐出$100予香港癌症基金，新年換新機又可做善事，一定要落力支持！

　　就連iPhone都較多人選擇屏幕細一點的版本，所以Sugar亦趁新年推出的骰輕巧的5吋新機Sugar F7 Mini。定價僅二千多元，備有Snapdragon八核處理器、4GB Ram、插卡及Quick Charge 3.0等功能，性價比相當高。女士用家最關心的拍攝功能亦無令人失望，達1,300萬像素的機背鏡頭擁有f/2.2大光圈，而且功能多多，「自由對焦」可以先拍照後對焦，更達五個不同對焦點，旗艦級數表現，但中階機價錢，抵玩！另外前置鏡頭亦達800萬像素，有齊補光燈及美顏功能，夠全面！

同場加映　李治廷限定版本

　　去年年底推出的旗艦機Sugar F7，近日亦推出李治廷特別版，機背以雷射雕刻出Sugar代言人李治廷的簽名，外盒更印上其特大照片兼可作首飾盒使用。跟機還附送特別版會員卡，可享獨家優惠。至於規格上分別不大，屏幕為較大的5.2吋及64GB內存，而且機背外殼可以直接打開，毋須用針更換Sim卡，非常方便！

Sugar F7 Mini

系統：Sugar OS 3（建基於Android 6.0）

處理器：Snapdragon MSM8937

制式：FDD-LTE、TD-LTE、WCDMA、GSM

屏幕：5吋1980×1080

IPS記憶體：4GB（RAM）/32GB（ROM）

外置記憶：最高支援128GB microSD

相機：1,300萬像素、800萬像素（前置）

體積/重量：142×69.6×7.8mm/152g

售價：$2,098

查詢：2811 1333

文：Anna 圖：褚樂琪 模特兒：Aiko@Primo
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