 Advertisement
  • 2017年1月11日 星期三
  • 19º
  • 76%
熱門： 稻香故宮館金球獎小幸運找錢黨

日報新聞 > 副刊

﻿節日限定風筒

2017-01-11 列印
Previous Next

　　開賣當日令用家大排長龍的Dyson Supersonic風筒，本身的粉紅圈機身已經相當搶眼，近日加推節日限量版，換上紅色圈，感覺更加有型搶眼！節日特別版除了換上紅色，新機更比普通版多送一個高貴紅色皮盒，帶去外遊十分方便。另外1月中Dyson更會於IFC連卡佛開設Pop up店，想試機或買機又多個地方選擇！

售價：$3,980　查詢：2926 2300

文：Anna
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd