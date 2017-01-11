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﻿簡約原木喇叭燈

2017-01-11 列印
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　　主打型格手機配件產品的M.Craftsman，早前新推出喇叭燈LCM。新品亦無令粉絲失望，底座用上原木材質，配白色燈罩，文青味十足。有型之外實用度亦高，可利用藍牙接駁手機無線播歌，原木底座設有3.5mm輸入及四個USB插頭作充電用。燈膽亦有三種不同光度，以按壓頂部的方式調校，玩法特別！

售價：$1,198　查詢：HisTrend.hk

文：Anna
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