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﻿戴手錶捉精靈

2017-01-11 列印
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　　機迷今年的假期認真忙，除了Apple早前推出手機版Mario，近日亦宣佈《Pokemon GO》已經可以用Apple Watch來玩！更新後，利用Apple Watch就可以直接計步數孵蛋，亦可以用精靈夥伴得到糖果，毋須再長時間開着遊戲。另外當走近PokeStop及精靈位置會有提示，而手錶更可直接收集道具，提升耐玩度。

查詢：www.apple.com/hk/

文：Anna
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