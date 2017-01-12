﻿先供後買 上車易

近期各大汽車代理商都推出不同優惠刺激市道，除了減價，不少品牌都推出外國非常流行的所謂Balloon Payment先供後買分期計劃，例如平治A180每月供款低至$3,869起，而寶馬318i則低至$4,750起，相比傳統上會供車更輕鬆。文：彭志揚 圖：William



A180 時尚實用



A180 Style Edition入門版包裝比同系其他型號樸實，目標對象是年輕人或小家庭，五門掀背設計，加上油耗低至5.4L/100km，切合日常代步易駕慳油宗旨。



廠方提供三年先供後買Agility計劃，首期為$50,000，每月供款$3,869起，當三年（36個月）合約完結時，買家可選擇以特定保證車價$119,970購入該車，又或直接把車交還，甚至簽訂新合約換購另一款新車，彈性優於傳統上會供車。



318iA 房跑格調



新版318iA搭載1.5直三Turbo引擎，優點是牌費平和慳油（5L/100km），而且車身輕巧，加速及操控敏捷，是一款不可多得的入門房跑車。



寶馬代理最近推出名為BMW Circle的財務方案，同樣是為期三年先租後買計劃，車主可先貸款部份車價，享受較低月供款額。例如318iA（車價$309,900起）每月供款為$4,750起；至於218iA（車價$299,900起）及520iA（車價$469,900起），每月供款分別低至$4,588起和$6,300起。三年合約結束時，買家可選擇Trade-in換新車、直接繳付或Re-finance上會續供車價餘額。