﻿冬日夢樂園 北道雪地偷閒

白雪皚皚的日本北海道，是許多香港人的冬日夢樂園，趁着日圓匯價持續低企，此刻正是前往當地偷閒度假的好時機，大家除可盡情體驗北海道的購物樂趣及美食滋味，也可乘時滑雪、浸溫泉，讓身、心、靈完全充電以迎接新的一年！文、圖：林逸



冬日的北海道，最負盛名的期間限定活動當然是在當地第一大城札幌舉行的札幌雪祭，為世上其中一個最大型的雪祭活動，每年都能吸引超過二百萬名旅客前來參觀。今年是第六十八屆的札幌雪祭，已定於2月上旬分別在大通公園、暱稱為つどーむ（Tsudome）的Community Dome及すすきの（Susukino，薄野）等三大會場舉行。三者可說各具特色，全長約一點五公里、可細分為十二個丁目的主會場大通公園，便以一眾大、小雪像及冰像見稱，本屆可看到法國凱旋門、奈良興福寺中金堂及《星球大戰》等造型，配合國際冰雕大賽、溜冰場、滑雪板跳台及多元化的娛樂及飲食項目，精采可期。至於朝九晚五開放的Tsudome會場，則是個雪上遊樂天地，有多條最長可達一百米的冰雪滑梯供人暢玩，也有雪地電單車、雪地橡皮艇、雪地高爾夫等多元遊趣。薄野會場方面，則以近百組晶瑩冰雕及漂亮的冰之女王為人樂道，更以入夜亮燈後最具吸引力呢！



此外，在嚴寒的冬季，還不忘前往旭川造訪著名的旭山動物園，事關今年正是這個日本最北端及全國最受歡迎的動物園開園五十周年的大日子，精采慶典料會接踵而至，不過遊人特意在冬日來訪，卻旨為觀看巡遊這個旭山動物園的冬日招牌表演。管理人員每日會定時為這群企鵝明星們安排巡遊活動，極受大小朋友歡迎，成為動物園在冬日的焦點。



札幌雪祭



日期：2月1日至12日 查詢：www.snowfes.com



交通：Tsudome會場（由札幌站及大通會場有穿梭巴士可達）、



大通會場（地鐵大通站）、薄野會場（地鐵すすきの站）



旭山動物園



門票：成人約55港元，小童免費。



時間：10:30─15:30（至4月9日），雪燈動物園及夏季開放時間另有不同。



地址：北海道旭川市東旭川町倉沼（由JR旭川站乘巴士約四十分鐘。）



查詢：81 166 36 1104/www.city.asahikawa.hokkaido.jp/asahiyamazoo/