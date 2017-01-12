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﻿《食玩王》北海道寫意遊

2017-01-12 列印
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        適逢隨來的日子正是北海道最多浪漫祭典及期間限定玩意的檔期，所以今期《食玩王》特別為大家介紹日本札幌雪祭、旭川冬祭、層雲峽冰瀑祭及阿寒湖冬華美等傳統冬祭，還有網走的破冰船、旭山動物園的可愛企鵝，以及釧路的SL蒸汽火車及優雅丹頂鶴等，你又豈能錯過呢？記得明日（1月13日）買份《星島日報》，隨報會附送新一期《食玩王》！
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