﻿售價大眾化 低溫慢煮入屋

以往「慢煮」只是一些高級餐廳名廚的複雜烹調技術，但今時今日，慢煮機除了成為專業廚師的好拍檔，亦成功入屋，成了普羅大眾的入廚好幫手！就如Rasonic Sous Vide Premier慢煮機，操作簡便兼售價合理，難怪備受追捧！



文：阿卓爸爸 圖：黃頌偉



近年流行「低溫慢煮」（Sous Vide），Sous Vide是法文，英文叫Slow-cook，慢慢煮，同時亦鼓勵慢慢歎。阿卓爸爸想起，傳統中國烹飪技術中，有種叫「蝦眼水」煮食法，原理是以慢火煮水，發現水中有極細氣泡升起就用作煮食，同樣可視為低溫慢煮的一種。要控制「蝦眼水」極不容易，部份廚師會用炭爐煮水，過程中，每分每刻也要留意水中的氣泡變化。



西方廚藝也流行慢煮，例如在酒店常吃到的三文魚扒，多是用慢煮炮製的，好處是令肉質鬆軟，但不影響內裏肉汁和口感，廚師只需在慢煮後花上十至二十分鐘調味或烤煮即成。有人說，真空煲也是慢煮的一種，可惜真空煲未能穩定地保持水溫，阿媽常說煮出來的食物不夠味，就是這緣故。多得科技，今天買部先進慢煮機回家，插電即用，個個都是慢煮高手了！



食譜比說明書重要



市面上有不少慢煮機，操作原理和程序大同小異，將食物稍作調味，然後放入真空袋，毋須開火，用恆溫低溫浸煮，再配合煎和焗等方式烹調，要求的其實是烹調者有耐性。Rasonic Sous Vide Premier慢煮機，賣點是操作簡便，而且價錢大眾化，一千元有找，的確抵！阿卓爸爸使用時，發現其熱力傳送很快，攪動水的扇葉很強勁，一般慢煮機示範或介紹，只會放上一塊牛扒或一塊肉類示範，但實際使用時，通常會一次過煮四至五塊牛扒，所以熱力傳遞和水滾動能力很重要。Sous Vide Premier操作認真方便，基本上烹調過程只用一隻手指操作整個介面便可，連說明書也不用看。



慢煮和一般煮食不同，熱度和時間設定有很大分別，所以食譜比說明書更重要，Rasonic這方面有心思，附送的食譜有不同肉類示範，例如五成熟牛扒設定是攝氏五十六度，慢煮四小時，用家可根據這個參數調校，達到自己想要效果。



慢煮機最佳伴侶是真空機，真空令肉類與水份分隔，由於沒有與多餘水份接觸，效果更原汁原味。今次所用的Rasonic Vacuum Sealer真空機，稱得上是專業級數，能同時自動抽真空及封密，可靠性相當高，就是三吋厚的牛扒，Vacuum Sealer也能輕易包緊，買得過！



Rasonic Sous Vide Premier



售價：$998



查詢：2733 3888







測試評語



煮湯好幫手



筆者準備了不同厚度和數量的牛扒，測試後，發現Rasonic Sous Vide Premier效果非常理想，每塊肉也能準確的烹煮。值得一提的是，這部慢煮機使用後的處理也很簡單，筆者用過其他慢煮機，使用後機內充滿水，不容易吹乾，要想盡方法把水吸出來。Sous Vide Premier則不同，水很快釋出，放在乾爽地方一至兩小時就可以。



另外，Rasonic Vacuum Sealer真空機比手提式更加可靠，專用的真空袋導熱很好，慢煮過程中，不會阻礙熱力傳送。很多用家不知道，原來慢煮機也可以煮湯，只要把水和材料放入袋內，再放進低溫水內煮便可。



