﻿鄉村風味 六式西班牙飯

近年掀起一陣西班牙熱潮，不少餐廳選擇以Tapas為主打，當中更不乏花樣多多的創意菜式。日前有新店卻決定返璞歸真，供應富有鄉村風味的西班牙傳統菜餚，單是西班牙海鮮飯已多達六款選擇，部份菜式更屬本地罕見！文：Hiro 圖：蔡建新



踏進新店Alzina，感覺恍如置身巴塞隆拿的熱鬧小餐館之中，微微昏黃的燈光，伴隨着原木餐桌、色彩斑駁的傳統磁磚和拼貼而成的壁畫，感覺充滿歐洲風情。店子由西班牙籍行政總廚Juan Carrillo主理，他曾於巴塞隆拿開設餐廳並獲得米芝蓮推介，這次選擇以帶鄉村風味的傳統料理作招徠，部份菜式如水煮西班牙螄螺更屬本地少見！Juan特別從西班牙北部自治區Galicia進口盛產的螄螺，並按照地道做法，簡單把螄螺以海水輕灼十數秒即成，保留原有的鹹鮮，滋味甚為獨特。



餐廳另一賣點是西班牙飯的選擇甚多，共有六款不同配搭，較特別的有黑溜溜的小墨魚伴黑毛豬火腿及西班牙朝鮮薊飯，以及嫩綠色的鱈魚蜆肉青椒及伴香草飯。前者在米飯拌入墨魚汁同煮，配上鹹香的黑毛豬火腿和來自巴塞隆拿的鮮薊，頗為惹味；後者加入香草炮製，鱈魚與西班牙傳統的Pil Pil醬口感極夾，鮮味倍增。值得推介的，還有原隻龍蝦西班牙飯，屬加泰羅尼亞正宗口味，以香濃的龍蝦湯底煮成，加上啖啖肉的加拿大龍蝦，嘗起來鮮甜不已。



常見的傳統菜餚亦屬高水準，好像西班牙脆皮乳豬便是必吃之作。乳豬醃製後，需花上十二小時低溫慢煮，再用二百度高溫烤焗三十分鐘，才能做到外皮薄脆，肉質柔軟多汁，伴以自製蘋果醬及燒汁，令味道層次更豐富，同時中和了豬肉的油膩感。



Alzina Spanish Asador



地址：尖沙咀漆咸道南



29至31號地下



查詢：2723 9833











