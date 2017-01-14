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﻿精靈聯萌 Cute爆現身

2017-01-14 列印
一套十款「Pokemon聯萌」可愛非常。
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　　《Pokemon Go》遊戲熱潮帶動下，一眾寵物小精靈至今依然人氣高企！最近這隊熱爆的「Pokemon聯萌」就現身Circle K便利店，更化身成可愛的吊飾公仔，一套10款成員包括有比卡超、喵喵怪、傻鴨、卡比獸、依貝、波波球、耿鬼、夢夢、哈力栗，以及超難捕捉（《Pokemon Go》遊戲）亞洲限定的火葱鴨。

　　想帶他們返家？只要成為OK Stamp IT會員，並以已登記VIP的八達通儲e印仔（電子印花經Apps可轉贈朋友的），每次於店內惠顧滿$20，即可獲送Pokemon e印仔一個，儲齊16個Pokemon e印仔（或齊8個Pokemon e印仔+$25），即可換取公仔一個，而換齊10款吊飾，更可免費獲限量6,000個的比卡超大頭咕o臣，粉絲快快捕捉精靈吧。文：Travis

查詢：www.circlek.hk
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