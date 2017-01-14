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﻿英倫配飾 走進春日繽紛世界

2017-01-14 列印
閃耀的立體花朵Clutch Bag。
花花皮袋備有多個款式。
花卉油畫圖案，展現清新氣息。
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　　Floral Print一直是各大品牌春季最常用的圖案，英倫著名飾物品牌Accessorize今季也以花卉圖案，迎接輕鬆愉快的春日。

　　為了凸顯清新氣息，品牌帶大家走進充滿活力的花花世界，當中有皮革質料的斜孭袋和背包，兩者均以鮮艷奪目的花花皮章潤飾，流露可愛少女型格；另外，亦有仿古典油畫圖案的皮袋，將鳥語花香的景緻呈現眼前，散發出陣陣庭園愉快感覺。綺麗粉嫩的立體花朵Clutch Bag，也是品牌的主打款式。

　　配飾方面，有立體花朵項鍊、耳環、戒指和手鍊，配以閃石裝飾，耀眼非常！文：Travis

Accessorize

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣埸3樓302舖

查詢：2523 0068
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