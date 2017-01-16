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﻿鳳凰展翼護膚新裝

2017-01-16 列印
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　　臨近新春，不少彩妝及護膚品牌亦換上新年裝，好像SK-II神仙水，以日本墨流藝術的鳳凰圖形作新包裝，象徵來年猶如鳳凰般展翼重生，鼓勵女性掌握自己的肌膚，活出色彩。另有新年鳳凰限量版 PITERA體驗套裝，包括護膚精華、R.N.A.立體緊緻精華霜、淨肌護膚潔面乳及護膚潔面啫喱，齊備基本護理需要，新年送贈密友就最貼心。 文︰Angel

售價︰$1,280　查詢︰2831 9836
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