 Advertisement
  • 2017年1月16日 星期一
  • 16º
  • 82%
熱門： 城巴陳茂波曾俊華林鄭月娥張敬軒

日報新聞 > 副刊

﻿好意頭團年飯

2017-01-16 列印
　　最近不少好友忙於為團年物色好地方，而高級酒店就成為熱門地點。其中金域假日酒店龍苑中菜廳推出多款團年及春茗菜式，並以吉祥食材為菜式起名，例如名為「風山水起」的鮑魚絲撈起，又有「鴻運當頭」的鴻運金豬全體，以及「龍馬精神」的蛋白蒸波士頓龍蝦球等，噱頭十足，每席由$7,388至$9,388，最讚是價格已包括3小時無限量啤酒、汽水及橙汁供應，暢飲豪食，足讓摯愛親朋歡度新春。

文︰Angel

查詢︰2315 1006
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd