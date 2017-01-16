﻿傳統風味 賀歲意頭年菜

新春佳節臨近，最重要的事莫過於與家人相聚，吃一頓寓意吉祥的開年飯。想品嚐風味傳統的意頭菜式，自然少不了鏞記這老字號，由坊間買少見少的矜貴手工菜，以至選用自家出品臘味入饌的菜餚，均保留昔日滋味，應節之餘，也能勾起老一輩不少美好回憶。文：Hiro 圖：黃幹文



吃賀年菜，首選還是傳統風味。像開業逾七十年的鏞記，多年來堅持做傳統中菜，每逢農曆新年期間，都會推出多款應節的意頭菜，包括髮菜蠔豉、乾煎大蝦碌和生菜燜豬手等，就連一些幾近失傳的手工菜式，也可在此尋回。



在坊間較罕見的，有用料矜貴的海珍一品，此菜式以工序繁複見稱，蠔豉、鮑魚、柱脯與海參等需各自花上極長時間準備，單是南非野生鮑魚便需要以火腿、老雞及豬肉等熬足六小時，再與其他材料扣煮至軟腍入味。看似大路的乾煎大蝦碌也有竅妙，用上秘製古法醬汁烹調，入口酸香味鮮，惟因醬汁製作需時，現時已很難找到這地道滋味。



全新升級版臘味



新年必點之作還有一系列臘味菜式，品牌於上世紀七十年代首創鵝肝腸及推廣各式臘味，自家製作的鵝肝腸和臘腸一直堅持以人手切肉，選用高級脢肉代替後腿肉，並指定用隔年腸衣，口感軟硬適中，向來是老饕的最愛。沒想到賣了數十年，不但未有放慢腳步，今年選料更進一步升級，教人頗為驚喜！



新出品改用來自北美的進口優質豬肉，肉質富嚼勁，亦加重了玫瑰露的比例，使香氣更見濃郁。至於鵝肝腸除選用黑鬃鵝肝，還混合適量法國鵝肝在其中，咬感與味道同時提升，入口油潤甘腴。推介生炒臘味糯米飯，糯米邊炒邊加入上湯，直至粒粒分明，且吸盡臘味的油香，適合於冬日品嚐。



鏞記



地址：中環威靈頓街32至40號



查詢：2522 1624



註：部份賀年菜式須提早兩日預訂，由初一（1月28日）至正月十五日（2月11日）供應。