﻿皮拉圖斯山 體驗瑞士飛龍傳說

瑞士名山眾多，鄰近琉森（Lucerne）的皮拉圖斯山（Mt. Pilatus）除了擁有壯麗景觀及傳奇飛龍神話，更首度被納入成為瑞士交通證（Swiss Travel Pass）的屬區，只要一證在手，便可通行登山火車及索道纜車，十分便捷！文、圖：韋利 鳴謝：瑞士國家旅遊局、瑞士國際航空



雲海之上 遠眺群峰



瑞士山巒景色壯麗，距離中部城市琉森約半小時車程的皮拉圖斯山，在眾山中雖非最巍峨雄偉，卻以豐富傳奇的神話成為國內名山。



不說不知，皮拉圖斯山的名字，據說是源自《聖經》人物彼拉多（Pontius Pilate），原來這位下令將耶穌釘在十字架上的羅馬官員，相傳因為作孽太深，屍體被扔入河後總被沖回岸上，直至被掉進皮拉圖斯的山中湖泊，才被大地「接收」。更有說古時每逢耶穌受難節，彼拉多的幽靈便會在湖中顯現，染血雙手更會攪動湖水，引發狂風暴雨。



有關說法孰真孰假當然無從稽考，但當我們到訪的時候，卻能真正感到風雲幻變，記得抵達山腳Kriens時，四野完全陷入一片迷霧，教專誠登山賞景的我們擔心不已，幸好纜車來到半山後，雲霧竟突然盡散，由於半山的繩網陣及滑道遊戲未有開放，我們便決定繼續乘吊車向峰頂進發，抵達二千一百三十二米的山頂，景色果然豁然開朗，更難得是山下還泛起廣闊雲海，環視四周，一方是壯麗的阿爾卑斯山山脈，另一方則是如天空之城般陷入雲海的瑞吉山（Mt. Rigi），景色同樣美得難以言傳，教人如置身仙境！



在這騰雲駕霧的環境，同行的當地友人隨即說起在皮拉圖斯山流傳已久的飛龍傳說。話說古時皮拉圖斯山有不少妖魔出沒，村民都敬而遠之，然而當地有一位農夫難抵山上秀美風景，毅然登山，卻不慎失足掉入山間洞穴而告昏迷，醒來時發現飛龍正悉心照料自己，待至度過寒冬，身體康服後，飛龍才接載農夫下山，當地居民方明白山上的實為神獸而非妖怪，難怪現在的皮拉圖斯山也以飛龍作為標記！



百年酒店 氣氛古雅



皮拉圖斯山除滿載古老傳說外，還有許多矚目賣點，如夏季時由Alpnachstad開往皮拉圖斯的登山火車，便是舉世知名的全球最陡峭齒軌火車路線。值得留意是由今年開始，遊客只要憑瑞士交通證便可隨意乘搭登山火車，以及往返琉森至Alpnachstad的觀光船，還有來回山頂至Kriens的登山纜車，便捷地暢玩這條黃金環遊路線。



另外，有意登山賞景，不一定要即日來回，山上有家逾百年歷史的古老酒店同樣值得推介。1890年落成的Hotel Pilatus-Kulm，建於英國維多利亞女皇在1868年曾策馬抵達的山頂位置，酒店年前經過翻新，除保留古色古香的外貌，房間均經過改裝，變得舒適溫馨，吸引不少人在此下榻，在山頂上靜看夕陽和日出美景。若然未有機會入住，也不妨在這裏以維多利亞女皇命名的餐廳，享用瑞士地道特色美食。



