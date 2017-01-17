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﻿英國航空推歐洲早鳥優惠

2017-01-17 列印
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　 踏入新一年，英國航空為吸引大家前往英倫及歐洲其他地方盡享逍遙，特別推出早鳥優恵，適用於二十多個英國城市及四十個歐洲目的地之特惠來回票價，只需4,680港元起。當中最便宜是選乘英航的World Traveller經濟客位，來回票價由4,680港元起，World Traveller Plus高級經濟客位則由11,680港元起，Club World商務客位及頭等客位分別為30,380港元起及60,380港元起，只要在今年2月6日前透過ba.com訂票便可得享此優惠。四人同行或以上更可享有額外的八折禮遇，適用出發日期則由即日至10月31日（二）。文：遊加里

網址：ba.com
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