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﻿國泰港龍尊尚逍遙通禮遇

2017-01-17 列印
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　　國泰航空及國泰港龍最新一輪的「尊尚逍遙通」超值機票組合優惠又來了，一如往年，客人可在兩間航空公司的八十多個精選目的地中自由組合兩趟行程，並以優惠票價選乘商務客位或特選經濟客位往返。以短途旅程為例，前往杭州、曼谷、吉隆坡及台北等地，選乘商務客位，每程來回票價僅需3,600港元；目的地為上海、東京、大阪、札幌、首爾、新加坡及馬爾代夫馬累等地，每程來回票價則為7,700港元；至於長途旅程中，澳、紐等地為18,800港元；米蘭、巴黎、洛杉磯及溫哥華等則為26,000港元；倫敦及多倫多便要28,500港元。特選經濟客位方面，只提供兩趟長途旅程的選擇，特惠價由16,600港元起。

　　要留意是，客人必須訂購兩程同一級別的來回航班，適用旅遊日期至8月31日（四），最後訂票日期則為本月26日。

文：遊加里

網址：www.cathaypacific.com或www.cathaydragon.com
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