﻿國泰港龍尊尚逍遙通禮遇

上海迪士尼由六月份開幕至今，不時傳出內地遊客在園內做出的各種不文明行為，近日再增一宗。樂園農曆新年前在樂園內擺放一個大型唐老鴨裝置，但它手上全盒的假糖果，居然被遊客數日內拔光。網民紛紛不明取走假糖果的意義，指「為中國感到悲哀​」。 內地微博網友「孫豆爾」近日在微博上爆料，指由於春節將臨，上海迪士尼在城堡前放置了一個名為「金雞鬧春」的景點供遊人拍照。圖中可見迪士尼角色唐老鴨，手上捧着一個滿載假糖果的全盒，原本寓意「盤滿鉢滿」，不過全盒的假糖果，居然在短短數天內被全部取走，最終變成「空空如也」。該位網民大罵缺德遊客，直斥假糖果不能食用，不明白去拿糖果有甚麼意義，又指這...

2017-01-17