﻿團年好菜 足料花膠碗仔翅

早前Fifi到工展會閒逛，看上香港潮州老品牌的花膠碗仔翅，不但用料豐富，而且味道濃郁，水準媲美酒樓。到底如何製作這麼高質的碗仔翅？Fifi帶大家走入品牌廚房一探究竟。文：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com） 圖：褚樂琪



據說，碗仔翅源於五、六十年代的廟街，街頭小檔利用酒樓剩下的碎翅，配合木耳、瘦肉、雞蛋及醬油炮製湯羹，並加入醋和白胡椒提味。碗仔翅憑藉街頭風味和相宜的價格，成為當時盛行的美食。時至今日，碗仔翅一般選用魚膠製的仿翅取代昔日的碎翅，仿翅質感彈牙，不比真翅遜色。



Fifi鍾情的綿香花膠碗仔翅，背後同樣記載着一段香港故事。綿香老闆Sam是品牌第二代掌舵人，上世紀四十年代，Sam的父親為三角碼頭潮州行（現址為上環帝后華庭）熟食檔供應炒沙爹醬，其後又炮製及批發「家鄉潮州辣醬」予相識的熟食檔及酒樓。直至上世紀八十年代中，Sam中學畢業後正式接手綿香，專心鑽研食品味道及產品種類，並將製作工序機械化，以迅速拓展業務。



綿滑香濃風味



風味正宗的綿香碗仔翅始於2002年，由於用材十足，芡汁濃郁且不易化水，大受好評。現時坊間食肆的貨源大多來自綿香，其日銷量高達八百公斤，成為本地碗仔翅批發之冠。每呷一口碗仔翅皆可嚐到一流的用料，包括金華火腿、雞絲、豐富的木耳和冬菇，香氣四溢。



精緻的兩公斤裝花膠碗仔翅，可煮約六至八碗份量的碗仔翅，只需翻熱，即可享用。春節在即，筆者索性為花膠素翅「加料」。除了「重手」加入私家花膠，還添入瑤柱（元貝），以提升鮮味。據說「元」代表「團圓」，而「貝」則代表「生財」，可謂意頭十足。



材料



雞蛋



木耳



冬菇



雞絲



金華火腿（切絲）



花膠



仿翅



綿香食品公司



查詢：2896 6431



