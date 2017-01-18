﻿玩樂至上! 爽快中階旗艦

剛踏入2017年，手機界已經非常熱鬧，除了CES發佈一系列新機外，新鮮到港的還有另一中階生力軍Galaxy C9 Pro。新機是Samsung首部內置6GB RAM及立體聲喇叭的機款，打機、睇片同樣快夾爽，玩樂功能強勁，更率先預載全新的簡約UX介面，新年換新機，認真耳目一新！文、圖：B1807



精簡UX介面



儘管同系的C5與C7早已登場，今回Galaxy C9 Pro仍然新鮮感十足，事關換上畫面更大的6吋全高清Super AMOLED熒幕，核心效能可謂大躍進，採用Snapdragon 635八核處理器，同時配備高達6GB RAM及64GB儲存容量，要知道高階旗艦S7 edge也不過4GB RAM，規格有驚喜！



另一個令操作系統變得流暢的原因，是新作預載了較傳統TouchWiz更為精簡的UX介面，不但頁面設置靈活度更大，下拉式通知欄進入功能設定也更為快捷，而且介面預載的應用程式大為減少，部份更可自行移除，改變實在不少。另外新機有別於常見的2+1共用插卡設計，SIM卡或記憶卡之間總得捨其一，Galaxy C9 Pro提供獨立的2+1插卡槽，可同時插入兩張SIM卡及一張micro SD卡，雙卡待機功能全面釋放，還可藉以擴充儲存容量至最多320GB。



娛樂功能強勁



熒幕如此大，新年長假拿來睇片煲劇認真爽！為了加強音效，Galaxy C9 Pro成為同廠首部配備立體聲喇叭之作，機底及聽筒分別裝有喇叭，播放時營造出更立體的聲效，音量也甚為響亮。



享樂方面同樣達到Hi-Res水準，透過自家超高音質提升技術（Ultra High Quality），還可將MP3一類歌曲升頻至24bit/192KHz，即使串流聽歌，一樣可以藉此功能改善音質表現。影相方面，新作前後皆裝上1,600萬像素鏡頭，且擁有F1.9大光圈，換言之，利用前置Selfie鏡頭都可以拍出明亮及高像素的大頭照。拍攝時只要連按兩下Home鍵，即可切換前後鏡頭取景，非常方便。值得一提的是，Galaxy C9 Pro電池容量亦達4,000mAh，加上支援USB-C快速充電，大可放心盡用6吋巨芒打機睇片。