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﻿專心駕車有獎

2017-01-18 列印
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　　日本汽車品牌Toyota，早前為鼓勵司機駕車時停止玩手機，推出可以辨認到駕駛人士有無做「低頭族」玩手機的App，若司機成功專心駕車達到一定里數，就會獲得咖啡兌換券，結果大受歡迎。香港AIG早前亦推出《駕車達人》App，透過偵測駕車時的加速、平均速度、煞車力度及轉彎速度，以評估用家駕車表現。由即日至3月11日期間，使用App作出技術評估，即可參加不同比賽贏取油券、海洋公園門券或咖啡券等，吸引度高！文：Anna

查詢：www.aig.com.hk/zh/drive
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