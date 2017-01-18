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﻿PS4新推白色主機

2017-01-18 列印
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　　去年新推出輕薄機型的PlayStation 4，踏入新一年再推出全新的白色機身，明天正式開賣！新版本亦有分500GB及1TB版本，尚未入手PS4的玩家現時絕對是入手良機，事關即日至2月8日期間購買極致黑或冰河白主機或指定同捆裝，可使用$288或$388「賀年電子大利是」，即時享有現金回贈，並獲贈賀年限定禮品「PlayStation和式利是封」或「多樂貓賀年餐具套裝」。拜年時齊齊開新機打，夠晒氣氛！文：Anna

售價：$2,380（500GB版本）、$2,680（1TB版本）

查詢：2341 2356
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