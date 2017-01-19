﻿「米芝碌」曾智華推介 賞味新一代潮菜

食，乃人之大欲，我更天生為食，除了百吃不厭的廣東菜外，最有緣又喜愛的，為潮州菜。可惜過往有很多出色的潮菜館因第一代掌門人紛紛老去或離世，繼承人鬥志及功力未逮，出品日漸褪色。幸而，雞死雞鳴，各區亦有新一代潮州子弟拼出頭，食店品潮軒及心夜來潮，正是成功的典範。文：曾智華 圖：何健勇



突圍靠「食腦」



位於九龍城的品潮軒菜館，第一日出現我已留意，由一對潮州姐弟經營。姐姐黃秀麗，非常低調，整天只躲在收銀櫃位。而弟弟黃錫炎（阿DEE），則掌管廚房，因他十六歲已開始在不同飲食大集團工作。很多廚師，做了三、四十年仍然只能打份牛工，日日捱世界，從不出頭。阿DEE呢？勤懇之外，人緣特佳，加上「食腦」，做潮州菜，絕不墨守成規。於是，十六年前在獅子石道開舖，不久已口碑轟傳，積累到大群「食家」級數熟客。正正如此，他兩姐弟才夠膽幾年前遷到沙浦道一個「死場」（幾年也租不出去）做開荒牛。基於熟客眾多，一開即企穩。為何我形容阿DEE食腦？單看他的「菜汁大鮑翅」已知。別人用的，是菠菜蓉或番薯葉蓉。阿DEE作出改良，嘗試將大量不同品種蔬菜磨成蓉煮翅，結果，發覺用西洋菜最香最夾高湯（老雞金華火腿豬骨熬成）及魚翅。這下神來之筆，還請各位讀者自己體會。



主攻年輕人市場



另外，若說年輕人不愛潮州菜，請到旺角「心夜來潮」看看。一位廿來三十歲潮州小子吳煜欣（Wayne）就以事實告訴大家，潮州菜的年輕人市場，從來存在。阿Wayne來自潮汕飲食世家，太爺那一代已在海豐開酒家，爺爺也是酒樓大廚，所以，自幼吃盡汕頭美食。後來，舉家遷到香港，發覺到處找不到家鄉特色小食。於是，索性自己搞一間專賣汕頭路邊小食的店舖，反應竟遠比想像好，尤其是醬醃海鮮更大受歡迎。吳煜欣小店打響了知名度，於是進軍旺角商業大廈，開設心夜來潮。全木枱木椅潮州街坊店設計，專做夜鬼生意，晚六至朝六，主打砂窩粥及各式醃製海鮮，包括海蟹、海贍，預訂的話，龍蝦也可，生螄蚶當然有。



心夜來潮



營業時間：18:00—06:00



地址：旺角西洋菜南街138號福苑2樓



查詢：3620 3980



品潮軒菜館



營業時間：11:00—24:00



地址：九龍城沙浦道83號御豪門地下2及3號舖



查詢：2383 2911