﻿獨遊必備小喇叭

新年長假期就快殺到，一眾毒獨單機出遊，倍感心酸。回到酒店房，氣氛即時死沉沉，所以筆者出遊必備一個藍牙喇叭仔，睡前播住歌睇漫畫，簡直一大享受。眾多喇叭仔中，X-mini CLICK就最得我心，事關機殼重量不到50克，帶去外遊也不覺增加行李重量，愛廉航的毒獨值得考慮！而且每次充滿電最少可用約2.5小時，作睡前聽歌之用綽綽有餘。



不過最煞食是，CLICK仲可以用作手機快門的遙控掣！畢竟單機出遊，最怕搵人幫你影相，帶部小小的喇叭仔玩遙控拍攝，多角度自拍不求人！但一句到尾，音質才是重點，此機擁有2W的輸出，連接iPhone 7 Plus播歌，可以感受到音量擴大約三倍，比起齋用手機播歌較清晰及立體，在日本的迷你酒店房使用足已有炸機感。早前代理更引入紅、藍色機身，極有新年Feel，正！



售價：$229



查詢：2771 8209