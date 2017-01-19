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﻿《食玩王》歎盡出色潮州菜

2017-01-19 列印
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　今期《食玩王》由識飲識食的曾智華，帶大家食盡本地出色潮州菜館，包括百樂潮州鮑魚飯店、德記潮州菜館、合成糖水、勝利牛丸，四點金潮州料理及佳寧娜潮州菜等，更邀得食物及衞生局局長高永文親自下廚，示範「局長炆冬筍」（即潮州家常炆冬筍），你又豈能錯過呢？記得明日（1月20日）買份《星島日報》，隨報附送新一期《食玩王》！
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