﻿從書法到字體塑型 筆之魔術師

農曆新年將至，寫揮春時執起毛筆，方知要寫得一手好字並非易事。然而書法家馮兆華（筆名華戈）卻輕鬆紮馬大筆一揮，字字鐵劃銀鈎。由擺街檔賣字，到為香港多部電影如《倩女幽魂》、《逃學威龍》提筆塑字，以字型筆風帶出意境，字裏行間究竟有何奧妙？還請華戈自述！文、部份圖片︰Travis



「書法無捷徑，要多看多練，一切從基礎開始。」華戈自小對書法有興趣，十歲開始練習。他謂要寫得一手靚字，就如練功夫要下苦功一樣。練功先要學紮馬，寫字的基本功則可從楷書入手，同時要多看先賢留下的大作，例如先看清朝的黃自元，再練「顏柳歐蘇」（顏真卿、柳公權、歐陽詢、蘇東坡）；下一步練行書，就要看《蘭亭序》。除了苦練，經常讀帖、比較和反覆思考一樣重要：「寫字首要心靜手定，至於觀帖就要看看高手如何落筆，之後並非死練，而是要不斷反思，現在我叫學生練字，寫同一個字千萬不可以多於五次，否則愈練愈呆板，練了亦無益！」



以字型帶出意境



習得一身好功夫，華戈三十歲就出來擺檔賣字，得到不少人垂青。而由上世紀80年代起，他就為多部電影以手寫書法塑造戲名字型，他謂每個字體都非常重要，要和劇本帶出來的感覺同出一轍，令人看到就可意會戲中意境：「要配合套戲的感覺，例如較早期的《跛豪》，我就要寫出跛豪的霸氣義氣，但字裏行間又不能令人感覺到主角太壞，《倩女幽魂》我要帶出幽怨，《六指琴魔》要有琴音的淒厲，至於較近期的就有《選老頂》，要帶出頂住半邊天的迫力。」問到現時有不少電腦字出現，華戈說手寫是另一學問：「電腦字是方便，但書法有生命有靈氣，當下有感覺就只可以寫出一次，叫我再寫出同一款字是無可能的。」



丁酉年迎春賀歲



日期：即日至2月15日（三）



地點：荃灣Citywalk荃新天地



查詢：3926 5708







賀年書法展



今年荃灣Citywalk舉行名為「丁酉年迎春賀歲」的活動，其中重頭戲有「華戈賀年書法展」，場內會展出合共十幅由他親筆題字的巨形賀年春聯，同場設有「書法水墨動畫」及「墨寶回顧」，利用投影設備以電腦動畫將華戈墨寶一筆一劃呈現眼前，讓各位可以看到傳統書法落筆的精妙。