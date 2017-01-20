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﻿優雅皮革魅力

2017-01-20 列印
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　　New Balance全新推出的247 Luxe系列，以一周7天，一天24小時穿搭為設計理念，早前便在中環專門店開設了為期三天的24小時Pop-up Store，頗有噱頭。新作鞋面採用了一體化設計及縮口式襪套結構，標誌性的大N Logo以壓紋處理，鞋頭部份使用單片式優質皮革製作。至於機能方面，247備有REVlite中底，造型線條則參照998及576的底盤樣式，並備有白、黑、棕三色。文︰Travis

售價 $950　查詢：2338 0320
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