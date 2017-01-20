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﻿繽紛復古新作

2017-01-20 列印
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　　agnes b. 今年春夏季推出了合共13款全新設計的太陽眼鏡，每款均由設計師Agnes Trouble親自命名，當中Sophie及Luna兩款型號，分別以意大利手調併色配以眉鏡設計，色彩繽繽奪目；而另一款復古之選，則有Stella（圖）型號，其鏡框以迷彩森林色調的膠板製作，配以Oversize貓眼鏡及金屬鏡臂，造型同樣獨特。

文︰Travis

查詢：2341 7698
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