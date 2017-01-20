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﻿《龍珠Z》系列機殼首賣

2017-01-20 列印
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　　農曆新年有一傳統慣例，就是送舊迎新。除了貼身的衣飾鞋襪外，同樣時刻不離身的手機也好應該換「新衣」。澳門品牌FlameMacau便趁着新年期間推出全新《龍珠Z》手機殼系列，以多位角色包括悟空、悟能、杜拉格斯、斯路等作設計靈感，既有動感十足的撒亞人變身和戰鬥款式，亦有可愛的Q版造型，售價由$168至$188。

文︰Travis

查詢︰3954 5484　網址︰facebook.com/FlameMacau
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