﻿新派×傳統 賀年雞饌

每逢喜慶節日，雞饌都是不可或缺的主角。適逢雞年，澳門的皇廷閣以雞為主題，推出「金雞賀歲新春創意名菜」，炮製十三道特色雞饌及八款精緻點心，糅合傳統製法及新派點心，款款滋味，值得一試！文：甘偉丁 圖：郭正珊



多款精緻點心均出自點心總廚黃廣黌師傳的巧手，鹹甜兼備且款式精美。如造型可愛的卡通雞仔包，將傳統的雞包仔換上新裝，將炒過的雞肉、秀珍菇及冬菇等作餡料，鹹香惹味。型格雞仔酥以酥皮製成，配以金華火腿、花生及芝麻餡，口感酥脆。另一款太陽蛋流沙包，原來半熟蛋黃皮以粟米汁及紅菜頭搭配而成，切開即見到有如蛋漿的流沙餡，幼滑香甜。除了以雞肉入饌，還有用上雞蛋入饌的點心。如焗雞蛋布甸，特別選用日本富良野出產的3.7鮮牛奶，配上雞蛋製成，奶味份外香滑，以蛋殼盛載的造型很可愛。



雞香四溢



另一位林國榮師傅，則擅長烹煮各式傳統粵饌。推介近乎失傳的江南百花雞，昔日原是廣州文園酒家的招牌菜式，但因手工繁瑣已在坊間甚少供應。把蝦膠及蟹肉釀進已拆骨的雞件上面，待蒸熟再淋上特製的玻璃芡，伴上白菊花同吃，令層次變得豐富。此外，如居家菜式般的電飯煲煲雞，看似簡單但其實甚考心思。配以乾葱、薑片、蒜頭、芫茜、肉葱及自家製鹽焗雞粉等配料醃製雞隻，再撒上陳年花雕酒，以熱力將雞隻焗熟，甫打開煲蓋隨即雞香四溢，肉質帶有鹹香味，就連配料也份外滋味。



而要數最矜貴的雞饌，當是富貴法國藍腳雞，此饌嚴選產自法國布雷斯的頂級藍腳雞，由於雞隻自小吃天然穀物及牛奶長大，其肉質鮮嫩多汁。做法如昔日的乞兒雞，但改以麵粉焗製雞隻，將外層以錘子輕輕敲碎後，再剪開面層的荷葉及雞身，聞到陣陣濃郁的香氣外，還可看到多款豐富配料如雲南大頭菜、半肥瘦豬肉、洋葱及香菇等。雞肉嫩滑無比，與配料同吃更添美味。



除了多款傳統雞饌外，林師傅亦勇於創新，炮製多款新式佳餚。如龍井川鳳片，乃是杭州名菜龍井蝦仁的全新變奏版，將雞肉配上西湖龍井茶葉同炒，以吸盡茶葉的清新香氣，減少油膩感，在面層撒上酥炸過的茶葉，份外香脆滋味。