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﻿入門新版 Clubman One簡雅格調

2017-01-20 列印
■六門Clubman造型較同廠其他車系新穎。
■首批加送中控台Visual Boost大屏幕。
■後排空間寬敞，前後天窗為附送項目。
■尾箱最大容量達1,250公升。
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        華麗六門造型MINI Clubman面世，繼Cooper和Cooper S型號之後，最近再追加入門One版，精簡包裝配合闊落五座格局，加上1.5 Turbo引擎和$269,800相宜價錢，符合實用慳油原則，優惠期內代理加送總值$56,000配件，性價比優越！ 文：彭志揚　圖：William

        入門版MINI One Clubman刪減了如皮座椅、多功能軚環等配套，不過優惠期內代理免費加送連稅總值$56,000配件，包括Visual Boost多媒體系統連彩色屏幕、倒車鏡頭和玻璃頂等配套，包裝不算太「齋」。

        　　車子賣點是室內空間比同廠MINI 5-Door或現役Countryman闊落，六門設計方便上落車和提取行李。1.5公升三缸Turbo引擎馬力只有102ps，不過低轉扭力充足，起步反應不算弱，行車表現扎實輕快。耗油量僅5.4L/100km，切合經濟原則。
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