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﻿新春商場 Cute爆賀年卡通

2017-01-21 列印
Thomas & Friends於Mikiki列陣。
多款別注小火車亦會現身。
海運大廈露天廣場以鯉躍龍門為主題佈置。
奧海城以LEGO蝙蝠俠為主題。
《LEGO蝙蝠俠英雄傳》主題巴士都會現身。
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        每年新春大家定必關注各大特色佈置，今年多個商場就以可愛卡通為主題，配合傳統中式佈置，逛逛也能感受到濃烈的新年氣氛。

卡通小火車 親子樂園

　　Mikiki商場農曆新年以Thomas & Friends小火車為主題佈置，搖身一變成為親子樂園。場內以索多島為設計背景，多款別注小火車亦會現身，另有新春鐵路景區，影相位眾多，一於影多幾款賀年合家照。

Thomas & Friends親子樂園

地點︰新蒲崗Mikiki地下中庭　查詢︰3980 9930

鯉躍龍門 醒獅坐鎮

　　海港城的新春佈置以錦鯉為主題，寓意年年有魚，重點佈置在海運大廈露天廣場，龍門上有跳躍的魚群，呈現鯉躍龍門意境，滿載生氣和活力。此外，商場更安排了財神到場內巡遊，也有大型舞龍醒獅表演，熱鬧氣氛澎湃！

鯉躍龍門醒獅表演

地點︰尖沙咀海港城海運大廈　查詢︰2118 8666

蝙蝠俠新造型 首度曝光

　　電影《LEGO蝙蝠俠英雄傳》即將於今個農曆新年上映，想一趁電影熱潮，可以到奧海城一逛，皆因商場以LEGO蝙蝠俠為主題，9個新造型更是全球首度爆光，包括搖滾Band友、迷人Pink Lady等，驚喜滿分。場內除了有色彩繽紛大型主題裝置外，特別設計的《LEGO蝙蝠俠英雄傳》主題巴士於即日至2月28日出巡，粉絲要密切留意喇。

《LEGO蝙蝠俠英雄傳》

地點︰大角咀奧海城2期地下主題中庭 查詢︰2397 3636
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