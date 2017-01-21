﻿時尚單品放送 丁酉雞年

每逢農曆新年，各大小品牌都會推出相關生肖的別注單品，今年也不例外，而以「Year of the Rooster」作主題的潮物一浪接一浪，迎接喜氣洋洋的2017丁酉雞年。文、部份圖片：Travis



Swatch生肖別注



自2006年起，Swatch開始推出首枚「狗年」生肖手錶，至今年丁酉雞年剛好第十二個年頭，完滿推出首輪12生肖系列。至於今年品牌就推出了「Rocking Rooster」手錶，用上金紅二色作為主調，並且以中國傳統剪紙公雞圖案作為設計元素，使紅色公雞在金色錶盤上昂首闊步！



查詢：2510 5242



Herschel Supply Co.赤紅背包



Herschel Supply Co. 推出專屬農曆新年的別注版Settlement背包，象徵吉祥的火紅色調配貴氣十足的金色拉鏈，隨袋更附送印有燙金字樣「HAPPY NEW YEAR 2017」的紅色筆記本和利是封，充滿喜慶感覺。



查詢： 2889 3131



MCM公雞贈興



品牌MCM分別推出別注版吊飾、皮具及太陽眼鏡，其中手提包用上特別設計的雞年圖案配以品牌Visetos印花；至於別注太陽眼鏡以酒紅色金屬夾裝飾，化身成一雙對望的公雞，以迎合今年生肖主題。



查詢：2117 3955



Converse羽毛印花



Converse本年以「鬥雞靈魂」為設計靈感，推出「 Year of the Rooster」雞年限定，當中Chuck Taylor All Star II以羽毛圖案作裝飾，配以Nike Lunarlon鞋墊、防滑鞋舌及帆布面，而左右腳鞋踭分別有「20」與「17」字樣以作紀念。



查詢：3514 9319