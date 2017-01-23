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﻿肌膚補濕新星

2017-01-23 列印
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　　當遇上極乾燥天氣，肌膚缺水又痕癢，一般補濕產品恐難以補救。來自德國的Eucerin最近全新推出緊緻充盈系列，正好為極乾肌膚作補給。產品所蘊含的透明質酸粒子特別細小，容易被皮膚吸收。特別推介系列的晚霜（售價︰$395），大家都知晚間護理對皮膚修復非常重要，只要於睡前薄薄塗搽一層，第二朝即見皮膚充滿彈性，就連上妝都貼服得多。文︰Angel

查詢︰2608 8383（屈臣氏）
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