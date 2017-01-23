 Advertisement
  • 2017年1月23日 星期一
  • 19º
  • 64%
熱門： 劉德華曾俊華施政報告林鄭月娥天氣

日報新聞 > 副刊

﻿賀年盆菜 即日預訂

2017-01-23 列印
Previous Next

　　新春佳節是好友聚首一堂的好時機，若嫌自己煮幾味太費時，外賣盆菜是不錯之選，好似太興就推出三款新春盆菜（每款售價$798），包括鮑魚海味豐盛盆菜、極品鮑參花膠至尊盆菜，以及極品鮑魚開心大盆菜，每日香港新鮮製造，選料上盛兼極足料，招呼親朋最為得體。

文︰Angel

查詢︰2558 6808
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd