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﻿親子甲藝工作坊

2017-01-23 列印
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　　現時親子活動愈見多元化，最近時裝品牌bread n butter便聯同貼式指甲油品牌Incoco舉行工作坊，採用富彈性、不含甲醛的貼式指甲油為工作坊材料，特意為小朋友而設。工作坊選址集時尚與藝術於一體的D2 Place舉行，日期為1月25日（三）至1月27日（五），二人收費$299，半小時可完成，是姊妹淘或親子活動的好選擇。文︰Angel

查詢︰2156 3842
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